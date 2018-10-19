0553 313 94 23

İzmir'de facia! İstinat duvarı çöktü, ölü ve yaralılar var

İzmir’in Bergama ilçesinde, tekstil atölyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldüğü öğrenildi. 5 kişinin ise pamuk balyalarının altında kaldığı aktarılırken, duvarın altından çıkarılan 3 kişinin ise hastanelere sevk edildiği bildirildi. Yaralılardan 2’sinin durumu ciddiyetini koruyor.

19 Ekim 2018 Cuma 19:13
İzmir'de facia! İstinat duvarı çöktü, ölü ve yaralılar var

İzmir'in Bergama ilçesinde bir tekstil atölyesinin duvarının çökmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslamsaray Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinin duvarı çalışan işçilerin üzerine çöktü. Kazada duvar altında kalan işçilerden ikisi hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de duvarın altında kalan başka işçi olup olmadığını belirlemek üzere çalışma başlattı.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 19:13
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de facia! İstinat duvarı çöktü, ölü ve yaralılar var
    1. İzmir'de facia! İstinat duvarı çöktü,..
    2. PKK'ya büyük darbe! Toprağa gömülü..
    3. Yer: İstanbul! Tarihi parkta skandal..
    4. Çamaşır yumuşatıcısı başka nerelerde..
    5. Gözde siyah lekeler neden oluşur?
    6. Bu besinler sivilce yapıyor!
    7. Görme engelli milli atlet soyunma..
    8. Dünyada böylesi görülmedi! Süper..
    9. Diriliş Ertuğrul izleyicisine kötü..
    10. Prof. Dr. Şahin Uçar'dan 'İnsanın..
    11. Atlı jandarmalar çocukların ilgi odağı..
    12. 'Emeklilikte yaşa takılanlar'..
    13. Uzmanlar açıkladı! ABD yaptırıma..
    14. İran, tankerle petrol gönderiyor
    15. Ünlü tarihçi Kemal Karpat, üniversite..
    16. Bilgen açıkladı Selahattin Demirtaş..
    17. Hindistan'da tren kazası! 50'den fazla..
    18. Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye..
    19. O ülkede domuz gribi nedeniyle 15 kişi..
    20. Diyarbakır'da milli sporcu okulun..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor