İzmir'de facia! İstinat duvarı çöktü, ölü ve yaralılar var

İzmir'in Bergama ilçesinde bir tekstil atölyesinin duvarının çökmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslamsaray Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinin duvarı çalışan işçilerin üzerine çöktü. Kazada duvar altında kalan işçilerden ikisi hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de duvarın altında kalan başka işçi olup olmadığını belirlemek üzere çalışma başlattı.