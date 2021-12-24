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Aktüel İzmir'de facia! 3 bebek hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de facia! 3 bebek hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde anne ve babanın evde olmadığı sırada çıkan yangında 3 bebek hayatını kaybetti. Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise 2 yaşında oldukları öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 16:43:00 -
İzmir'de facia! 3 bebek hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesi Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi.

Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise 2 yaşında oldukları öğrenildi.

Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

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