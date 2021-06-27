  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İzmir'de fabrika’da çıkan yangın söndürüldü
Flaş iddia: Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Yakıt alan magandadan istasyonda tehlikeli hareketler
Kripto para mağdurundan KDK'ye başvuru!
Gündem İzmir'de fabrika’da çıkan yangın söndürüldü
Gündem

İzmir'de fabrika’da çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 16:20:00 -
İzmir'de fabrika’da çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Menderes ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki fabrikada işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir İtfaiyesi'nin yanı sıra çevre ilçelerden gelen itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangının yakındaki akaryakıt istasyonu ile evlere sıçramaması için çaba sarf edildi.

Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan fabrika bahçesindeki 4 tavuk ile horoz dumandan etkilendi. Çevre sakinleri, tavukları hayatta tutmak için adeta seferber oldu. Çevredekilerin üzerlerine su dökerek ve su içmelerini sağlayarak yaşatmaya çalıştığı tavuklardan biri telef oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay