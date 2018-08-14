İzmir'de eylem hazırlığındaki PKK'lılara operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK üyesi 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez ilçeler ve Menemen ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, terör örgütü PKK'nın ilk saldırısını yaptığı 15 Ağustos tarihinde güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve molotofkokteylli saldırı ile sokak eylemleri gerçekleştirme arayışında oldukları tespit edildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, hakkında toplama kararı bulunan yayın ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.