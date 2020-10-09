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Aktüel İzmir'de evini uyuşturucu serasına çeviren kişi gözaltına alındı
Aktüel

İzmir'de evini uyuşturucu serasına çeviren kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:03:15 -
İzmir'de evini uyuşturucu serasına çeviren kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda evine kurduğu sera sistemiyle Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi 202 Sokak'taki evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda damlama, aydınlatma ve ısıtma sistemiyle Hint keneviri yetiştirilen özel sera sistemi kurulduğu belirlendi.

Ekiplerce, saksıda yetiştirilen 10 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme termostatı, çadır, dijital termometre, 3 aydınlatma ve havalandırma aparatı, aspiratör ile havalandırma filtreleri ve boruları ele geçirildi.

V.Y. (25) gözaltına alındı.

Öte yandan, Narko Alan ekipleri, sokakta uygulama yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri Ç.S'yi (42) durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 82,6 gram ve kaldığı oteldeki odasında da 555 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.




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