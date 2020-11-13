İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla öldürülen Çilem Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.
Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Dikili Mezarlığı'na getirildi. Çilem Kılıç'ın ağabeyi Tayfun Kılıç, taziyeleri kabul etti. Kılıç'ın naaşı, kılınan namazın ardından Dikili Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye Kılıç'ın akrabaları, arkadaşları ve kadın derneklerinin üyeleri de katıldı.
- Olay
İzmir'in Dikili ilçesinde önceki gün A.G, İsmetpaşa Mahallesi'nde karşılaştığı eski eşi Çilem Kılıç'ı tabancayla öldürmüştü.
Daha sonra eski kayınvalidesi Selime Özduran'ın evine giden zanlı, Özduran ile o sırada evde bulunan komşuları Sibel Yarcı'yı da tabancayla yaraladıktan sonra intihar etmişti.