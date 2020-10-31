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Aktüel İzmir'de enkazdan yaşadığı değerlendirmesiyle çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi
Aktüel

İzmir'de enkazdan yaşadığı değerlendirmesiyle çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 22:58:01 -
İzmir'de enkazdan yaşadığı değerlendirmesiyle çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremin ardından 30 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı değerlendirilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Depremin en fazla yıkıma neden olduğu Bayraklı ilçesinde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'na ait enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Beton blokları vinçle kaldırarak canlı izlerine ulaşmaya çalışan ekipler, yaşadığını değerlendirdikleri kadın için sağlık ekiplerinden sedye istedi.

Alüminyum battaniye ile sarılan kadın, ambulansa taşındı. Ambulansta yapılan sağlık kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Rıza Bey Apartmanı'ndan dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz üzerinden görüştüğü Buse Hasdemir ve ailesinin ardından bugün 16 yaşındaki İnci Okan, yaralı olarak kurtarılmıştı.

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