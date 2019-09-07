İzmir'de emekli polis memurunun karısını öldürüp intihar etmesi Boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın toprağa verildi, emekli polis memurunun cenazesi memleketi Trabzon'a gönderildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde boşanma aşamasındaki emekli polis memuru kocası tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadın toprağa verildi. İlçede dün eşi Özlem S'yi öldürüp aynı tabancayla intihar eden Erdoğan S'nin İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeleri, yakınları tarafından alındı. Kocasının öldürdüğü Özlem S'nin cenazesi, Buca ilçesindeki Hüdavendigar Ceylan Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeni Buca Mezarlığı'nda defnedildi. Erdoğan S'nin cenazesi de memleketi Trabzon'a gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.