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Aktüel İzmir'de düğün konvoyundan açılan ateş sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı
Aktüel

İzmir'de düğün konvoyundan açılan ateş sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

Küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:39:49 -
İzmir'de düğün konvoyundan açılan ateş sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde sünnet düğünü konvoyundan ateş açılması sonucu evinin balkonunda bulunan 5 yaşındaki kız çocuğu, hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi'ndeki sünnet düğünü sonrasında oluşturulan konvoydan havaya ateş açıldı.

Balkonunda oturan N.B'nin (5) vücuduna av tüfeği saçmaları isabet etti.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan N.B, müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine sevk edildi. Vücudundaki saçmalar çıkartılan kız çocuğu, taburcu edildi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ile kartuşlara el konuldu.

Düğün sahibi M.G'ye İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararlarına aykırı şekilde düğün yapma, konvoy oluşturma gibi suçlardan 28 bin 620 lira para cezası kesildi.




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