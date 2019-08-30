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İzmir’de derbi ateşi yanacak

Süper Lig’in ilk iki haftasından puan çıkaramayan Göztepe ile iki maçta 6 puan alan Yukatel Denizlispor, yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:17
İzmir’de derbi ateşi yanacak

Süper Lig’in ilk iki haftasından puan çıkaramayan Göztepe ile iki maçta 6 puan alan Yukatel Denizlispor, yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak.


Süper Lig’de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan ve sırasıyla Antalyaspor’a 1-0, Beşiktaş’a da 3-0 kaybeden Göztepe, üçüncü hafta mücadelesinde ilk iki maçından da galibiyetle ayrılan Yukatel Denizlispor’u, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda konuk edecek. Saat 21.45’te başlayacak olan Ege derbisini Suat Arslanboğa yönetecek.


İzmir ekibinde hafta içinde transfer edilen Soner Aydoğdu’nun kadroda olmasına kesin gözüyle bakılırken, sakatlığı sebebiyle ilk 2 haftada forma giyemeyen İngiliz golcü Jerome’un yarın da takımını yalnız bırakacağı öğrenildi. Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan Eren Derdiyok’un ise yarınki mücadeleye ilk 11’de başlaması bekleniyor.



Göztepe can derdinde


Zorlu karşılaşması öncesinde iki ekip, geride kalan iki haftada birbirine oldukça zıt bir performans sergiledi. Süper Lig’in ilk iki haftasında Göztepe puan alamazken, Yukatel Denizlispor ise kayıp yaşamadı. Henüz puanla tanışamayan sarı-kırmızılılar, bunun yanında 2019-2020 sezonunda gol sevinci de yaşayamazken, konuk takım da bu süreçte 4 gol atıp kalesinde gol görmedi. Göz Göz, yeşil-siyahlılar karşısında kazanarak sezonun ilk üç puanını almak isterken, Horoz ise galibiyet serisini üç maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:17
  1. sergi

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