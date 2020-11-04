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Aktüel İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Aktüel

İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:07:42 -
İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini çaldıkları öne sürülerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim Cuma günü yaşanan deprem sonrası gönderilen yardım malzemelerinin çalınmasına ilişkin 8 kişinin yakalandığı bildirildi.

Şüphelilerden 2'si Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı.

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