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Aktüel İzmir'de depremzedeler için yapılan geçici konaklama merkezinde sona gelindi
Aktüel

İzmir'de depremzedeler için yapılan geçici konaklama merkezinde sona gelindi

AFAD, İzmir'de inşa edilen 493 konteyner kapasiteli geçici konaklama merkezi kurulumunda son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:42:00 -
İzmir'de depremzedeler için yapılan geçici konaklama merkezinde sona gelindi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından İzmir'de 493 konteyner kapasiteli geçici barınma merkezi inşaatının son aşamaya geldiği ve depremzedelerin kabulüne 23 Kasım Pazartesi günü başlanacağı bildirildi. .

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 48'i 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 4 bin 132 artçı sarsıntı meydana geldi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) alınan bilgiye göre depremde 116 kişi hayatını kaybetti, 1033 yaralı vatandaşın 1028'i taburcu edildi, ikisi yoğun bakımda olmak üzere 5 kişinin tedavileri devam ediyor.

Geçici barınma merkezi kurulmasında son aşamaya gelinmiştir.

İzmir'de afet mağdurlarının geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ilk günden itibaren toplam 3 bin 20 çadır kuruldu. Şu anda il genelinde 786 çadırda 1791 vatandaş ağırlanıyor.

493 konteyner kapasiteli geçici konaklama merkezinin inşaatı son aşamada olurken, ilk misafirlerin 23 Kasım Pazartesi günü kabul edilmesi planlanıyor.

Ayrıca 162'si KYK yurtlarında, 5'i özel yurtlarda olmak üzere 167 depremzedesi geçici barınma tesislerinde kalıyor.

Deprem bölgesine 59 milyon lira kaynak gönderildi

Deprem bölgesine 33 milyon TL AFAD, 18 milyon TL Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 milyon TL Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından olmak üzere toplam 59 milyon TL aktarıldı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 19.500 hasar bildirilirken, ödeme tutarı 19 Kasım itibarıyla 45 milyon liraya ulaştı.

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