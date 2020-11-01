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Aktüel İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmasına ara verildi
Aktüel

İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmasına ara verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:18:21 -
İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmasına ara verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi.

Depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bitişiğindeki ağır hasarlı 9 katlı binada yana yatma tespit edildi.

Binanın 4. katından toz bulutu yükseldiği, sismik dinlemelerde de titreşimler olduğu belirlendi.

Binanın yıkılma riski üzerine Rıza Bey Apartmanı enkazındaki ekipler, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Enkaz bölgesinde bekleyenlerin alanı boşaltması istendi.

30 Ekim'deki depremde ağır hasar gören ve duvarlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edilmişti.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye geldi.

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