  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de denize düşen köpeği Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:11:05 -
İzmir'de denize düşen köpeği Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde denize düşen köpek, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

İskeleden denize düşerek kıyıdan uzaklaşan köpeği görenler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Botla köpeğin bulunduğu yere giden ekipler, hayvanı denizden çıkardı.

Ekipler muayene ettikleri köpeği botta bir süre de sevdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yaptığı kurtarma operasyonunu Twitter hesabından "Denizde zor durumda kalan her can bize emanet. İzmir ili Dikili ilçesinde iskeleden denize düşerek açılan küçük dostumuz kurtarılmıştır." ifadeleriyle paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı