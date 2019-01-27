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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Alsancak ilçesi sahilinde, kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Ceset, incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

27 Ocak 2019 Pazar 21:35
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, Alsancak Kordon'da denizde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Kordon’da bugün sabah saatlerinde, seyir halindeki bir geminin mürettebatı, deniz yüzeyinde hareketsiz halde bir erkeği görüp, polise bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen deniz polisi, öldüğü anlaşılan kişiyi bota alarak Kantar Polis Karakolu’na çıkardı. Yaklaşık bir haftalık olduğu tahmin edilen ceset üzerinde polisin yaptığı araştırmada, kimlik çıkmadı. Çürümeye başladığı belirtilen ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 21:35
  1. İzmir
  2. Alsancak
  3. Erkek cesedi

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