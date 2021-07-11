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Gündem İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
Gündem

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, denizde erkek cesedini görenler telefonla yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 06:56:00 -
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Bostanlı Vapur İskelesi önündeki balıkçı barınağında, denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sudaki kişi deniz polisi tarafından kıyıya çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemesinde cesedin 37 yaşındaki Oğuz Çalışkan'a ait olduğu tespit edildi.

Çalışkan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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