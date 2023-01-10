İzmir'de dedektifin şüpheli ölümü

Olay, Buca ilçesi Evka 1 semtinde 28 Kasım'da saat 20.51 sıralarında yaşandı. Erkan Ağırgöl (41) Dünya Kupası Brezilya-İsviçre maçını izlemek için arkadaşı Ufuk Özyiğit'i (37) evine davet etti.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Birlikte özel dedektiflik yaptığı arkadaşı ile evde maç izleyen Erkan Ağırgöl esrarengiz şekilde 4. kat balkonundan aşağı düştü. Ağırgöl'ü kanlar içerisinde yerde gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ağırgöl, aynı gece doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ağırgöl hayatını kaybetmeden önce hastaneye gelen ağabeyi Tarkan Ağırgöl'e 'Nasıl düştüğüm dışında her şeyi hatırlıyorum' dedi. Talihsiz adamın son sözleri bunlar oldu.

ACILI AĞABEY SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ufuk Özyiğit, "Maçın bitmesine 5 dakika kala evden çıktım. Olayı görmedim' dedi. Ancak Ağırgöl'ün düştüğü yerde Özyiğit'in kimliği bulundu.

Ayrıca Ağırgöl'ün sosyal medya hesapları toprağa verildiği gün sevgilisi P. Ö. (40) tarafından silinirken, cep telefonu da sıfırlandı. Erkan Ağırgöl'ün düştüğü noktanın apartmanın 4 metre 15 santimetre gibi çok uzak bir mesafede bulunması akıllardaki soru işaretlerini arttırdı.

Erkan Ağırgöl'ün çırptığı battaniyenin balkonun üst taraftaki kornişe takıldığı ve dengesini kaybederek aşağı düştüğü ifade edildi. Ancak battaniyenin takıldığı kornişlerin kırılmaması dikkat çekti.

Ayrıca Ağırgöl'ün hesabındaki 134 bin lira para olaydan sonra buhar oldu. İddiaya göre, sevgilisi P. Ö. şikayet edilince bu paranın yarısını Erkan Ağırgöl'ün ablasının hesabına gönderdi.

Ağabey Tarkan Ağırgöl'ün iddiasına göre kardeşinin sevgilisi ile birlikte yaşadığı evdeki döviz ve altınlar da ortadan kayboldu. Kardeşinin ölümünü şüpheli bulan ve araştırılmasını isteyen acılı ağabey İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ACILI AĞABEY SABAH'A KONUŞTU

SABAH'a konuşan acılı ağabey Tarkan Ağırgöl, "Kardeşim ve birlikte özel dedektiflik yaptığı Ufuk Özyiğit Brezilya-İsviçre maçına iddia kuponu yapmışlar. Son dakikasına kadar heyecanlı geçen maçı 1-0 Brezilya kazandı.

Ancak Ufuk'un maçın son dakikalarını beklemeden evden çıktığını söylemesi kafamızı karıştırdı. Kardeşimin düştüğü yeri görmek için olay yerine gittiğimde Ufuk'un kimliğini yerde buldum. Olay yeri inceleme ekiplerinin çekmiş olduğu fotoğraflar incelenmesi gerekiyor.

Kardeşimin kız arkadaşı P. işten her zaman 22:00'de çıkarken olayın gerçekleştiği gün 20:00'de çıktığını ifadesinde söyledi. P. Ö.' ün makul bir neden veya özrü olmadan sadece o gün işinden erken ayrılması şüphe uyandırıyor" diye konuştu.İÇECEĞİNE BİR ŞEY ATILMIŞ OLABİLİR

P. Ö.'ün Ufuk ile yakınlığının olduğunu söyleyen Tarkan Ağırgöl, "Bu kişilerin arasındaki yakınlığın boyutunun ortaya çıkması için HTS kayıtları incelenmeli.

P. Ö. görgü tanığı olan kişiye kardeşimin cep telefonunun şifresinin kırdırıp uygulamalardaki mesajlaşmaları ve sosyal medya hesaplarını sildirmiş" dedi.

Kardeşi hastanedeyken yanına gittiğini ve o sırada bilincinin açık olduğunu anlatan Tarkan Ağırgöl, "Kardeşim vefat etmeden önce olayın yaşandığı geceyle 'Nasıl düştüğüm dışında her şeyi hatırlıyorum' dedi.

Hatta hafızasında problem olup olmadığını anlamak için TC kimlik numarasını ve geçmişle alakalı sorular bile sordum. Hepsini doğru cevapladı. Kardeşim sigara, alkol ve uyuşturucu kullanmazdı. Ama olay günü içeceğine bir şey atılmış olabilir" dedi.

İLK DÜŞTÜĞÜNDE KEMERİ AÇIKTI

Kardeşinin ilk düştüğünde kemerinin açık olduğunun komşunun kızı tarafından doğrulandığını anlatan Tarkan Ağırgöl, "Bu da kardeşim düşmeden önce tuvalette olma ihtimalini gösteriyor.

Kardeşimin düştüğü yerin yüksekliği yaklaşık 9-10 metre. 4 metre 15 cm ileriye düşmesi şüphelerimiz arttırıyor. Bu konuda uzman fizik profesörlerinden görüş aldık.

Onlar da şaşırdı. Herhangi bir kuvvet olmadan o kadar ileri düşmesinin imkansız olduğunu söylediler. Tüm bu sebeplerden dolayı kardeşimin şüpheli olan ölümünün araştırılmasını istiyorum" dedi.