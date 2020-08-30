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Aktüel İzmir'de "çöp evde" çıkan yangında bir kişi öldü
Aktüel

İzmir'de "çöp evde" çıkan yangında bir kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:03:31 -
İzmir'de "çöp evde" çıkan yangında bir kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde çöp dolu evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dokuzuncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını bir saat süren çalışmaların ardından söndüren ekipler, evde yalnız yaşayan Fahrettin Erkaya'nın (67) hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkaya'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Dairenin "çöp ev" olması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğü belirtildi.

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