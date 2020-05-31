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Aktüel

İzmir’de çok sayıda suçtan aranan 2 kişi yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, kişi hürriyetini yoksun kılma ve yağma suçları başta olmak üzere 25’ten fazla suçtan aranan iki kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 06:16:23 -
İzmir’de çok sayıda suçtan aranan 2 kişi yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, kişi hürriyetini yoksun kılma ve yağma suçları başta olmak üzere 25’ten fazla suçtan aranan iki kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri başta kişi hürriyetini yoksun kılma ve yağma suçları, ‘tehdit, hırsızlık, uyuşturucu ticareti’ olmak üzere 25’ten fazla suçtan aranan Ö.U. (19) isimli kadın ve H.S’nin (22) sıkı takip sonucunda Türkmen Mahallesi’nde bulunduğuna yönelik bilgi aldı. Belirlenen adrese yapılan operasyonda şüpheliler kıskıvrak yakalandı.


Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler, emniyette ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. 25’ten fazla suç kaydı olan Ö.U. ile H.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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