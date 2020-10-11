  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de çıkan yangında iki katlı çanta imalathanesi kullanılamaz hale geldi
Aktüel

İzmir'de çıkan yangında iki katlı çanta imalathanesi kullanılamaz hale geldi

İş yeri sahibince imalathanede beslenen 25 papağan telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-11 09:48:36 -
İzmir'de çıkan yangında iki katlı çanta imalathanesi kullanılamaz hale geldi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir çanta imalathanesi tamamen yandı.

Etiler Mahallesi'nde bulunan çanta imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında çatı çökerken bir kadın itfaiyeci son anda dışarı çıkmayı başardı.

Bir saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında iş yeri sahibinin burada baktığı 25 papağan telef oldu.

Bina kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateşkes sonrası ilan ettiler! Ermenistan'dan büyük kalleşlik
Dünya

Ateşkes sonrası ilan ettiler! Ermenistan'dan büyük kalleşlik

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen toplantı sonrası ateşkes kararı çıksa da Ermenistan kalleş saldırılarına devam ediyor. Azerba..
Gülen beddua seansı yapmaya başlayınca
Gündem

Gülen beddua seansı yapmaya başlayınca "Kendisine döndür Allah'ım" diyerek orayı terk etmiş!

Gazetemiz Yazarı Latif Erdoğan, bugün dikkat çeken bir yazı yazdı. Erdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in beddua seansı yaptığı sırada “Mak..
Böyle güvence verdi! Ali Babacan'dan skandal sözler
Gündem

Böyle güvence verdi! Ali Babacan'dan skandal sözler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan ve yerlerine görevlendirme yapı..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay