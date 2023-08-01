İzmir'de CHP'li belediyeye isyan! Art arda dev grevler!
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ ve İZELMAN şirketleri çalışanları, toplu iş sözleşmesi kaynaklı geriye dönük ödemelerin zamanında ödenmediği gerekçesiyle 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Şehirde hayat neredeyse durma noktasına geldi. Trafik büyük oranda kilitlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ ve İZELMAN şirketleri çalışanları, toplu iş sözleşmesi kaynaklı geriye dönük ödemelerin zamanında ödenmediği gerekçesiyle 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Şehirde hayat neredeyse durma noktasına geldi. Trafik büyük oranda kilitlendi.
Kültürpark'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet birimi önünde toplanan iİZENERJİ ve İZELMAN şirketleri çalışanları adına basın açıklaması yapan Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, nisan ayında imzalanan TİS ile 18 bin işçiye geriye dönük alacaklarının 90 gün içinde ödenmesinin kararlaştırıldığını ancak ödeme yapılmadığını ifade etti.
İşveren yetkilileri ile defalarca görüştüklerini, dün gece yarısı üyelerin hesabına geriye dönük ödemelerden 5 bin lira yatırıldığını anlatan Gül, bunu kabul etmediklerini, bugün iş bırakarak taleplerine dikkat çekmek istediklerini söyledi.