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Siyaset İzmir'de CHP - İyi Parti savaşı kızışıyor! Özlale'den Soyer'e 'adaylıktan çekilme' yanıtı!
Siyaset

İzmir'de CHP - İyi Parti savaşı kızışıyor! Özlale'den Soyer'e 'adaylıktan çekilme' yanıtı!

Yeniakit Publisher
2023-10-05 13:07:00 -
İzmir'de CHP - İyi Parti savaşı kızışıyor! Özlale'den Soyer'e 'adaylıktan çekilme' yanıtı!

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisiyle ilgili adaylıktan çekilme ihtimaline dair söylediği sözlerle ilgili, "Hayır, Tunç Bey'in kendi temennisidir" ifadesini kullandı.

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisiyle ilgili adaylıktan çekilme ihtimaline dair söylediği sözlerle ilgili, "Hayır, Tunç Bey'in kendi temennisidir" ifadesini kullandı.

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin konuşan Ümit Özlale, “Hazırlıklar çok güzel gidiyor, harika” diye konuştu. Adaylıktan çekileceği iddiaları sorulan Özlale, “Hayır, Tunç Bey’in kendi temennisi o” ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU BİZE GELDİĞİNDE GÖRÜŞÜRÜZ"

İstanbul özelinde yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Özlale, “Ekrem Bey İstanbul İttifakı oluşturmak için bütün partileri dolaşacağını söyledi. Bize de geldiğinde görüşürüz. Zaten daha öncesinde bu konuyla ilgili kararları divana bıraktı. Biz de bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkaracağız” diye konuştu. Özlale, ayrıca İYİ Parti’nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylarının henüz belirlenmediğini de dile getirdi.

"BUNDAN SONRA GERİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

İYİ Parti’den adaylıktan çekilme isteği gelirse buna karşı nasıl bir tepki verileceği sorusu üzerine Özlale, “Şu ana kadar Parti meclis üst kurularda aldığı bir kararlarda gösterdiği bir adayı hiç geri çekmemiş. Bundan sonra geri çekeceğini düşünmüyorum. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını çok istiyoruz ve oradaki güçlü temennimizi ve niyetimizi ortaya koyduk” dedi.

TUNÇ SOYER NE DEMİŞTİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ümit Özlale'nin adaylığının geri çekilme ihtimali olup olmadığı yönündeki soruya "Böyle bir ihtimal de olabilir. 6 ay Türkiye siyasetinde çok uzun bir süre. Bu süre içinde ittifak girişiminde bulunulabilir. Bunları bilmek şimdiden mümkün değil. Bana çok organik bir duruş gibi gelmedi. Ne yazık ki 4 ay önce milletvekili seçilmiş bir akademisyenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip olması çok anlaşılır bir durum değil benim açımdan" demişti.
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