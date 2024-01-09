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Dünya İzmir'de cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı
Dünya

İzmir'de cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 07:08:00 -
İzmir'de cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

İzmir'de Güven Timleri Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin, kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı yaptığı çalışmalarda bir şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla Konak ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirilirken adreste yapılan aramada, 221 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Cezaevi firarisi çıktı

Öte yandan yapılan çalışmada gözaltına alınan İ.G.'nin 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

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