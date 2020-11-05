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Aktüel İzmir'de çadır kentte kalan Damla Melisa'nın 14. doğum günü kutlandı
Aktüel

İzmir'de çadır kentte kalan Damla Melisa'nın 14. doğum günü kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:28:30 -
İzmir'de çadır kentte kalan Damla Melisa'nın 14. doğum günü kutlandı

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremin ardından Buca İlçe Stadı'nda kurulan çadır kentte kalan Damla Melisa Başıbüyük'ün 14. yaş gününde kutlama yapıldı.

Buca Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Erhan Kılıç, çadır kentte kalan Damla Melisa'ya doğum günü sürprizi yaptı. 14 yaşına giren Damla ile pasta kesen Kılıç, çadır kentteki çocuklara hediyeler dağıttı.

Damla Melisa Başıbüyük, çok duygulandığını belirterek, "Evde kalamadığımız için buraya geldik. Herkes doğum günümü kutladı. Buradaki herkes bize çok iyi davranıyor, hiçbir şeyimizi eksik etmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç da deprem sonrası yürütülen çalışmaların tüm yaralar sarılıncaya kadar devam edeceğini belirtti.



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