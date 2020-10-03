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Aktüel İzmir'de bulunan yaralı caretta caretta tedavi altına alındı
Aktüel

İzmir'de bulunan yaralı caretta caretta tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 21:21:03 -
İzmir'de bulunan yaralı caretta caretta tedavi altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de yaralı halde bulunan caretta caretta, tedavi altına alındı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinden (DEKAMER) yapılan yazılı açıklamada, Alsancak'ta bulunan 35-40 yaşlarındaki dişi İribaş deniz kaplumbağasının İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Dalma problemi yaşayan caretta carettanın ilk kontrollerinin ardından DEKAMER'e getirildiği belirtilen açıklamada, "Tedavi altına alınan ve Ladin adı verilen kaplumbağanın şu an refleksleri iyi ve gözlem altında tutuluyor." ifadesi kullanıldı.


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