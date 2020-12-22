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Aktüel İzmir'de büfeye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

İzmir'de büfeye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:56:52 -
İzmir'de büfeye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde büfeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İstasyon Caddesi'nde bulunan bir büfeye plakasız otomobille yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli, silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırı sonucu büfede çalışan Sezgin Mertol (36) ile yanındaki S.U. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Mertol, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.U, ise ilk müdahalesinin ardından İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi.

Olayda kullanılan otomobil, Bayındır'da polis ekiplerince terk edilmiş halde bulundu.

​​​​​​​Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Kadir Şen de olay yerine gelerek incelemede bulundu.






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