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Aktüel İzmir'de biri hırsız diğeri çalıntı eşyaları satın alan iki şüpheli yakalandı
Aktüel

İzmir'de biri hırsız diğeri çalıntı eşyaları satın alan iki şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:27:05 -
İzmir'de biri hırsız diğeri çalıntı eşyaları satın alan iki şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde, biri hırsız, diğeri bu hırsızın sattığı çalıntı eşyaları uyuşturucu karşılığı alan iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, iki gün içinde düğün salonu, restoran ve oyun salonu gibi farklı iş yerlerinden ses ve ışık sistemi, çim biçme makinesi ve televizyon çalınması üzerine harekete geçti.

İşletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 4 farklı iş yerine de girdiği tespit edilen şüpheli S.A'yı evinde yakaladı.

S.A'nın ifadesinde, çaldığı malzemeleri A.K'ye uyuşturucu madde karşılığında sattığını söylemesi üzerine bu kişi de gözaltına alındı.

A.K'nin evi ve aracında çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.

S.A'nın hırsızlık, kasten yaralama ve tehdit, A.K'nin de kasten yaralama tehdit ve hakaret suçlarından kaydı olduğu belirtildi.


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