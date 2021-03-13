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Yaşam İzmir'de bir şahıs, karısı ve kızı içerdeyken evi ateşe verdi
Yaşam

İzmir'de bir şahıs, karısı ve kızı içerdeyken evi ateşe verdi

İzmir’in Çiğli ilçesinde, karısı ve kızı içerdeyken evi ateşe veren şahıs, olay yerinden kaçtı. Yangın kontrol altına alınırken şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 02:13:00 - 2021-03-13 02:18:55
İzmir'de bir şahıs, karısı ve kızı içerdeyken evi ateşe verdi

İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir kişi karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, maddi hasarın meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Karısı ve kızı içerdeyken evi ateşe verdi

Yangın, saat 23.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, A.A., karısı N.A ile kızı E.A., içerideyken evi ateşe verdi. Olay sonrası A.A., olay yerinden kaçarken, N.A., ve kızı E.A., kendilerini evin dışına attı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan A.A’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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