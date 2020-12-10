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Aktüel İzmir'de bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu
Aktüel

İzmir'de bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu

KADES uygulamasıyla yardım isteyen kadının ihbarını değerlendiren jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 09:46:57 -
İzmir'de bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kocasının falçatayla saldırma girişiminde bulunduğu kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarıyla gelen jandarma ekibi tarafından kurtarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES aracılığıyla yardım istendiği bilgisi üzerine ilçedeki bir iş yerine hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, iş yerinde bir çiftin tartıştığını gördü.

Jandarma ekiplerini gören kadının şikayetçi olduğunu söylediği sırada eşi M.K, elindeki falçatayla kadına saldırmaya çalıştı. Müdahalede bulunan jandarma ekibi, M.K'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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