  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de bir fabrikada vincin çarptığı 2 işçiden biri hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de bir fabrikada vincin çarptığı 2 işçiden biri hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:06:12 -
İzmir'de bir fabrikada vincin çarptığı 2 işçiden biri hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada arızalı vinci tamir etmeye çalışan 2 işçiden biri, başka bir vincin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam demir çelik fabrikasındaki arızalanan vinci tamir eden bakım işçisi Serkan Şamlı ile Batuhan Doğar'a, A.G'nin kullandığı başka bir vincin hareketli aksamı çarptı.

Yaralanan işçiler sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Şamlı (46) buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Şamlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batuhan Doğar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan vinç operatörü A.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savunma Bakanlarının gizli toplantısında büyük şok! 'Sen kimsin?'
Dünya

Savunma Bakanlarının gizli toplantısında büyük şok! 'Sen kimsin?'

Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws adlı kanalda çalışan Daniel Verlaan adlı gazeteci, Zoom üzerinden gerçekleştirilen Avrupa Birliği Savunma..
Laikçi Seren Serengil kokuşmuş mahalleyi ters köşeye yatırdı ‘Biz Hollanda değiliz aile altüst olur’
Medya

Laikçi Seren Serengil kokuşmuş mahalleyi ters köşeye yatırdı ‘Biz Hollanda değiliz aile altüst olur’

Laikçi solak medyanın el üstünde tuttuğu Seren Serenngil, 40 yılda bir doğruları konuşarak sapkınlara tepki gösterdi. Selin Ciğerci örneği ü..
Ateistin kızı öykü lafı gediğine oturttu!
Gündem

Ateistin kızı öykü lafı gediğine oturttu! "İnancı olmayanlar vicdansızdır"

Babasının ateist olduğunu söyleyen oyuncu Öykü Gürman, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum" dedi...
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay