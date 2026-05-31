Vekil Abdurrahim Fırat'tan bayramda yoğun mesai: Vekil Fırat, bayram boyunca sahadaydı...

Bayram namazını ağabeyi Ömer Sait Fırat ile birlikte, dedesi adına din hizmetleri sunulan Şeyh Selahaddin Efendi Külliyesi’nde eda eden Fırat, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. KARAÇOBAN VE KARAYAZI’DA BAYRAMLAŞMA Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Erzurum’un güney ilçeleri Karaçoban ve Karayazı’yı ziyaret eden Fırat, vatandaşlarla bayramlaşırken yakınlarını kaybeden ailelere de taziye ziyaretlerinde bulundu. AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Sabrullah Gündüz ve AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Alihan Işık ile birlikte Karaçoban’ın Maruf, Bağlar, Hacılar, Kavaklı ve Kırımkaya mahalleleri ile Binpınar Köşk Mezrası’nda vatandaşlarla bir araya gelen Fırat, yakın zamanda vefat eden Hakan Yılmaz, Sait Alördek, Seyfettin Işık, Reis Aslan ve Mehmet Emin Karataş’ın ailelerine taziyelerini iletti. Karaçoban programının ardından Karayazı’ya geçen Fırat, AK Parti Karayazı İlçe Başkanlığı’nda teşkilat mensupları, vatandaşlar ve muhtarlarla bayramlaştı. İlçe başkanlığında bir konuşma yapan Fırat, kendisine iletilen talepleri tek tek not aldı. AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Sabrullah Gündüz, AK Parti Erzurum İl Yönetim Kurulu Üyesi Servet Tutkun ve AK Parti Karayazı İlçe Başkanı Adnan Atalay ile beraber, esnaf ziyaretlerinde bulunan Fırat, Karayazı Devlet Hastanesi’ni de ziyaret ederek sağlık çalışanları ve hastalarla bayramlaştı. HINIS’TA BAYRAMLAŞMA Bayramın üçüncü gününü Hınıs ilçesinde geçiren Fırat, AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Sabrullah Gündüz, Hınıs Belediye Başkanı Serdal Şan ve AK Parti Hınıs İlçe Başkanı Mehmet Sönmez ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Hınıs İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Fırat, partililerle bayramlaştı. Fırat paylaşımında, AK Parti teşkilatlarının milletin desteğini arkasına alan güçlü bir dava hareketi olduğunu vurguladı.