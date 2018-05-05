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İzmir'de Bakü dostluk parkı

Türkiye-Azerbaycan dostluğunun bir nişanesi olarak İzmir'de Bakü dostluk parkı açıldı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:31
İzmir'de Bakü dostluk parkı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sahilevleri Revize Projesi kapsamında yapılan Bakü Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

BAKÜ VE İZMİR ŞEHİRLERİ ARASINDA DOSTLUK

Düzenlenen törende konuşan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Bakü ve İzmir şehirleri arasındaki kardeşliğin kendisini mutlu ettiğini belirterek, teşekkür etti.

İzmir'de Bakü Parkı'nın açılmasının çok değerli ve anlamlı olduğunu aktaran Hazar İbrahim, "Azerbaycan ile Türkiye kardeşliğinin kökleri çok derindir. Biz asırlardır bir yerde olmuşuz, bugün de birlikteyiz, ebedi olarak da bir yerde olacağız. İzmir'in Bakü ile çok özel bir münasebetleri var, Bakü ile İzmir kardeş şehirlerdir. Burada Bakü Parkı'nın açılması bizim için çok önemli ve değerlidir. İlk fırsatta buraya tekrar gelerek, bu parkta sizlerle vakit geçirmekten zevk alacağım." dedi.

''İNSANLARI AVM'YE KİLİTLERSENİZ O TOPLUM AYDINLIĞA KAVUŞMAZ''

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da 2 bin 750 metrelik alanda düzenleme gerçekleştirdiklerini anlatarak, yapılan çalışmanın bölgeye ayrı bir renk kattığını söyledi.

İnsanların aileleriyle güzel vakit geçireceği alanların önemine değinen Kocaoğlu, "İnsanların nefes alacağı, hoşça vakit geçireceği, çocuklarıyla, ailesiyle birlikte olacağı, temiz hava alacağı ve insanlarla etkileşeceği, sohbet edeceği, bir şeyleri paylaşabileceği alanları kamu eliyle, belediyeler eliyle oluşturmazsanız, insanları evlerinin içerisine ve AVM'lerin koridorlarına kilitlerseniz, o toplum aydınlığa kavuşamaz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı, Büyükelçi İbrahim, Kocaoğlu ve davetliler tarafından yapıldı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:31
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