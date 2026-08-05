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Yerel İzmir'de arızalanan yangın söndürme uçağı baraja iniş yaptı
Yerel

İzmir'de arızalanan yangın söndürme uçağı baraja iniş yaptı

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Beydağ Barajı'na zorunlu iniş yapan yangın söndürme uçağının pilotu kazayı hafif atlattı

İzmir’in Beydağ ilçesinde Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının Beydağ Barajı’na zorunlu iniş yapması sonucu meydana gelen kazayı pilot hafif atlattı.
Edinilen bilgiye göre, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan AT-802 tipi yangın söndürme uçağı, Beydağ Barajı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Suya acil iniş yapan uçağın pilotunun kazayı hafif atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerce kurtarma çalışması başlatıldı.

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