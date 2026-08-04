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Yerel İzmir'de aile faciası: Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü!
Yerel

İzmir'de aile faciası: Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İzmir’de babasının pompalı tüfekle vurduğu oğlu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan baba ise polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba S.A. (67), sürekli annesi ile tartışan oğlu E.A. (33) ile kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine baba S.A., pompalı tüfek ile oğluna ateş açtı. Olayda vurulan E.A. kanlar içerisinde yere yığılırken, baba S.A. ise tüfeği bırakarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak ambulansa hastaneye kaldırılan E.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğlunu vurduktan sonra kaçan baba S.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

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