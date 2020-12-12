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Aktüel İzmir'de AFAD tarafından aranan kayıp kişi, polis ekiplerince evinde bulundu
Aktüel

İzmir'de AFAD tarafından aranan kayıp kişi, polis ekiplerince evinde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-12 03:33:12 -
İzmir'de AFAD tarafından aranan kayıp kişi, polis ekiplerince evinde bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde AFAD ekiplerince aranan kayıp kişiyi polis, evinde buldu.

Şahin Tepesi'ne iki arkadaşıyla oturmaya giden Yunus Emre Yaşar (22) bir süre sonra kendisine ait otomobilden dışarı çıktı.

Arkadaşları Yaşar'ın otomobile geri dönmemesinin ardından polise ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Ekipler, yoğun yağış altında yaptıkları arama çalışmaları sonucu bölgede Yaşar'a ulaşamadı.

Arkadaşlarının verdiği ifadeler doğrultusunda Yaşar'ın ev adresini belirleyen polis ekipleri, gencin evinde olduğunu tespit etti.

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