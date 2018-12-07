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İzmir'de 95 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 95 göçmen yakalandı.

07 Aralık 2018 Cuma 16:19
İzmir'de 95 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinden bindikleri lastik botlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 95 göçmen yakalandı.

Geçen Salı günü saat 09.10 sıralarında, Dikili ilçesi Madra Çayı önlerinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarını alan sahil güvenlik botundaki görevliler, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki 10'u erkek, 13'ü kadın, 22'si çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 45 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sahil güvenlik botuna alınarak kıyaya getirildi.

Aynı gün saat 20.55'te yine Madra Çayı önlerinde, sahil güvenlik botundaki görevliler tarafından fark edilen lastik bot durduruldu. Lastik botta 18'i erkek, 14'ü kadın,18'i çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 50 göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler karaya getirildi.

İki operasyonda yakalanan toplam 95 Afgan göçmen, kimlik tespiti işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:19
  1. İzmir
  2. Dikili
  3. Kaçak göçmen operasyonu

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