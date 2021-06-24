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Aktüel İzmir'de 732 tarihi eser ele geçirildi
Aktüel

İzmir'de 732 tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde durdurulan bir araçta 732 tarihi eser bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 08:53:00 -
İzmir'de 732 tarihi eser ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine plakası açıklanmayan hafif ticari bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, Osmanlı ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 721 sikke ile 11 küpe, kolye ve ok ucu olmak üzere 732 tarihi eser ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

 

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