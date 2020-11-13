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Aktüel İzmir'de 71 yaşındaki koca eşini baltayla öldürdü
Aktüel

İzmir'de 71 yaşındaki koca eşini baltayla öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:32:03 -
İzmir'de 71 yaşındaki koca eşini baltayla öldürdü

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 71 yaşındaki koca, tartıştığı eşini baltayla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Yenikurudere Mahallesi'nde yaşayan İ.Z, evinin avlusunda tartıştığı eşi H.Z'nin (72) başına baltayla vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı İ.Z, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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