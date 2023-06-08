İzmir’de %70 oy alan CHP'li belediyenin CHP’lilere ikramiyesi!
CHP'nin kalesi diye gösterilen İzmir için meteoroloji yine şiddetli yağış ve sel uyarısı yaptı.
Meteorolojinin uyarısından sonra İzmir'de geçtiğimiz hafta yaşanan yağmurda oluşan görüntüler yine sosyal medyada gündem oldu.
İzmir'de geçen hafta yaşanan selde kaydedilen bir vatandaşın botla gezdiği video en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Sosyal medya kullanıcıları görüntüye, "İzmir’de %70 oyalan CHP li belediyenin CHP’lilere ikramiyesi!" yorumunu yaptı.
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