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Gündem İzmir'de 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Gündem

İzmir'de 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de bir otomobilde 7 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 11:37:00 -
İzmir'de 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilinde 7 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.K'nin (26) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin evinin etrafında önlem alan ekipler, 35 KUZ 01 plakalı otomobille adrese gelen A.K'yi durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada yeşil reçete ile satılan 7 bin uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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