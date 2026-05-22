İzmir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı, 24 göçmen kurtarıldı
İzmir’in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında düzensiz göçmen hareketliliğine yönelik müdahalede toplam 50 kişi güvenlik güçlerinin kontrolüne alındı. Çeşme’de lastik bottaki 26 düzensiz göçmen yakalanırken, Foça’da motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 24 kişi kurtarıldı.
İzmir açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik iki ayrı olayda Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Çeşme ve Foça açıklarında gerçekleştirilen müdahalelerde biri çocuk olmak üzere onlarca düzensiz göçmen tespit edildi.
İlk olay Çeşme ilçesi açıklarında yaşandı. Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından deniz üzerinde ilerleyen lastik bottaki düzensiz göçmen grubu belirlenince bölgeye bot ekibi yönlendirildi. Durdurulan bottaki 1’i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Foça ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki 23 düzensiz göçmen ile deniz yüzeyindeki 1 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.