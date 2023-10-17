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Yerel İzmir'de 20 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı
Yerel

İzmir'de 20 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 09:14:00 -
İzmir'de 20 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 260 düzensiz göçmen yakalanırken bunlara organizatörlük yaptığı belirtilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 260 düzensiz göçmen yakalanırken bunlara organizatörlük yaptığı belirtilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Sahili Güvenlik Komutanlığı, Çeşme ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındığını ve bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildiğini açıkladı.

Açıklamada, İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli tekneyi durduran ekiplerin, 260 düzensiz göçmen, 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 2 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme yapan ekipler, 4 göçmen kaçakçısı ile bağlantılı 16 şüpheliyi de yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki sorgusu devam ediyor. (İLKHA)

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