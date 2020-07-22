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Aktüel

İzmir'de 1'i polis 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-22 13:24:05 -
İzmir'de 1'i polis 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde 1'i polis 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Gaziler Caddesi'nde gece saatlerinde polis memuru Mehmet Şahin Mazı idaresindeki motosiklet ile Y.E.D. idaresindeki 35 AHA 808 plakalı otomobilin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobil sürücüsünün yolda "U" dönüşü yapmak isterken motosikletin araca çarptığı görülüyor.

- Olay

Konak ilçesi Gaziler Caddesi'ndeki trafik kazasında, motosikletteki 1'i polis, 2 kişi yaralanmıştı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilmişti.

Otomobil sürücüsü Y.E.D'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı ve ehliyetsiz olduğu belirtilmişti.

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