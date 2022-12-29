  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzmir’de 17 göçmen kurtarıldı
Yerel

İzmir’de 17 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 07:03:00 -
İzmir’de 17 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Aralık saat 08.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23