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İzmir'de 15-20 yaş arası gençler sahil ve parkları tercih etti

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:53:11 -
İzmir'de 15-20 yaş arası gençler sahil ve parkları tercih etti

İZMİR (AA) - İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamaları bugün 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubu gençler, sahil ve parklarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 yaş üstü gençler, saat 11.00'de başlayan serbestiyle bir hafta sonra sokağa çıktı. İzmir'de bu sabah etkili olan sağanak nedeniyle öğlen saatlerinde geçen haftaya göre daha az sayıda gencin sokakta olduğu gözlendi. Sokağa çıkan gençler ise sahil bandı ve parklarda arkadaşlarıyla buluşmayı tercih etti. Sosyal mesafe kurallarına büyük ölçüde uydukları ve maske taktıkları gözlenen gençlerin bir bölümü ise bisiklet, kaykay, paten gibi aktiviteler yaptı.

Serbest zamanda Cumhuriyet Meydanı'nda balık tutmaya gelen 17 yaşındaki Emre Tokay, karantina günlerinde evde çok sıkıldığını ve balık tutmayı özlediğini söyledi. Tokay, "Balık tutmak benim hobim. Bir haftadır dışarı çıkmıyordum. Balık tutmayı çok özledim. Beni sakinleştiriyor." dedi.


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