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Gündem İzmir'de 900 kişi tahliye edildi
Gündem

İzmir'de 900 kişi tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2024-08-17 01:08:00 - 2024-08-17 01:11:08
İzmir'de 900 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de meydana gelen yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polis koordinesinde Karşıyaka ilçesinde 800, Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaşın tahliye edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir’de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polisimizin koordinesinde; Sancaklı mahallesinde 170 , Doğançay mahallesinde 500, Zübeyde mahallesinde 50, Onur mahallesinde 80 olmak üzere toplam 800 vatandaşımız, Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını

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İzmir'de orman yangını


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