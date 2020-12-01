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Aktüel İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 tedavisinin sona erdiğini açıkladı
Aktüel

İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 tedavisinin sona erdiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:05:56 -
İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 tedavisinin sona erdiğini açıkladı

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 21 Kasım'da başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 Kasım'da yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasıyla tedavi sürecine girdiğini hatırlattı.

Tedavisinin tamamlandığını belirten Köşger, şu ifadeleri kullandı:

"Tedavi süreci dualarınızla bugün şifayla sonlanmıştır Allah'a şükür. Bu sürede telefonla arayan veya çeşitli yollarla mesaj ve şifa dileklerini yollayan tüm dostlara teşekkürlerimi sunarım. Teşekkürün büyüğü kendi canlarını hiçe sayarak hastalarına hizmet eden hekimlerimize, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarına tabii ki. Lütfen öncelikle kendi sağlığımız için zaruret olmadan evden çıkmayalım, çıkmak zorundaysak 'maske-mesafe-temizlik' kuralına riayet edelim. Herkese sağlık dilerim."

Vali Köşger, 21 Kasım'da, bir gün önce yaptırdığı PCR testinin sonucunun pozitif çıktığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu, evde karantina ve tedavi sürecinin başladığını bildirmişti.

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