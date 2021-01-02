  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir Valiliğinden SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavi süreciyle ilgili açıklama:
Aktüel

İzmir Valiliğinden SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavi süreciyle ilgili açıklama:

"Rüzgar bebeğin tedavisi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup; hastalığına yönelik ilaçlar yurt dışından talep edilmiştir"

Yeniakit Publisher
2021-01-02 22:13:14 -
İzmir Valiliğinden SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavi süreciyle ilgili açıklama:

İZMİR (AA) - İzmir Valiği, SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavisinin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiğini ve kendisi için gerekli ilaçların yurt dışından talep edildiğini bildirdi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Rüzgar bebeğin tedavisi ile alakalı yardım talebinin "İzmir Valiliği tarafından kabul edilmediği" haberlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

Vatandaşların tedavi süreçleriyle ilgili kişi ve kuruluşlarca çok sayıda yardım kampanyası başvurularının Sağlık Bakanlığına iletildiği belirtildi.

Rüzgar bebek için de yapılan başvurunun SMA Bilim Kurulunca değerlendirildiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut verilerin fayda zarar noktasında yetersiz olması ve Kovid-19 salgını sürecinde bağışıklığın baskılanmasının ölüm riskini arttırabileceği gerekçesiyle gen tedavisi uygulanmasının uygun olmayacağı belirtilmiş ve salgın sonrasında yeni bilimsel veriler ışığında değerlendirmelerin uygun olacağı görüşü bildirilmiştir. Yurt içinde veya yurt dışında tedavi amacıyla yardım kampanyası başlatma talebinde bulunan kişilerin, kuruluşların ve derneklerin tedavi yöntemlerinin bilimsel geçerlilikleri tam anlamıyla değerlendirilmeden kampanya başlatılmasına izin verilmesi hukuk dışı uygulamalara ve hasta mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Rüzgar bebeğin tedavisi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup; hastalığına yönelik ilaçlar yurt dışından talep edilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Takiyye yaptıkça vurun bunları yüzlerine! Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtümle okumak istiyorum' diyen kıza cevap
Gündem

Takiyye yaptıkça vurun bunları yüzlerine! Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtümle okumak istiyorum' diyen kıza cevap

CHP'li Fikri Sağlar'ın 'başörtülü hakim' sözleri sonrası başlayan tartışmalarda " Başörtüsü takar takmaz, başka bir şey yapar yapmaz o ayrı ..
Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!
Ekonomi

Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!

Sudan’da darbenin ardından kurulan hükümet, yılbaşı itibarıyla elektrik fiyatlarında yüzde 433’lük artışa gitti.

2020'de en çok kazandıran altın oldu
Ekonomi

2020'de en çok kazandıran altın oldu

2020 yılında Ons altın yatırımcısına yüzde 65 kazandırdı. Gram altının yıllık getirisi ise yaklaşık yüzde 56'yı buldu.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay