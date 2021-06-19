İzmir üzerinden kışkırtıyorlar

Hasan Eğrigöz Ankara

Bu konuda devleti, hükümeti suçlamanın saldırı provokasyonuna çanak tutmak olduğunu belirten AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları ifade etti: “Öncelikle saldırıyı kınıyoruz. Bu, provokatif bir saldırı. Bu özellikle planlı, programlı Türkiye’deki huzur ortamını yok etmeye dönük, birtakım mahfiller tarafından hazırlanmış saldırı diye düşünüyoruz ve devletimiz anında gereğini yapmış, katil pozisyonunda olanı yakalamış ve hukuki zeminde ne gerekiyorsa onlar yapılacak. Dolayısıyla devlet üzerine düşeni yapıyor, hükümet üzerine düşeni yapıyor. Ülkede güvenliği temin noktasında bugüne kadar ne gerekmiş yapmışsak, bugünden sonra da yaparız. Burada da olayın faili elde, arka planda kimler var onlar da aşikar olacak, açığa çıkacaktır. HDP’nin şu an yaptığı kışkırtıcılık, onların işine bu geliyor. Muhalefetten bazı kesimler özellikle bu işi kaşımaya çalışıyorlar ama kim ki bu ülkede huzura kasteder, bu tür provokatif olayları başka yöne çekmeye çalışır, millet onları neffürle, nefretle kayıt altına alır. Bizim ihtiyacımız olan huzurdur. Dolayısıyla öyle bu tür olayları bahane edip devlet suçlamak, hükümeti suçlamak o provokasyona çanak tutmaktır.”

Devlete çatma fırsatçıları

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da, şu değerlendirmede bulundu: “HDP, her fırsatta en basit olayı bile devlet ve millete aleyhinde kullanmayı ihtiyaç haline getirmiş bir parti. Dolayısıyla İzmir’deki olay bireysel, birisi ne amaca hizmetse binaya giriyor ve etrafa kurşun yağdırıyor. Allah rahmet eylesin bir kişinin hayatına mal oluyor bu. Bu belli ki bireysel ve belki o kişinin akli muvazenesi bile yok bilmiyoruz ama bu olaydan hareketle mal bulmuş mağribi gibi hiç alakasız bir şekilde devlete yüklenmeleri, devletle barışık olmadıklarını, barışık olmak istemediklerini, parti olarak terör örgütü PKK’nın siyasetteki temsilcisi olma işlevini ancak bu şekilde yerine getirebilirler. Dolayısıyla da öyle bağırıp çağıracaklardır. Buradaki mesele şu; Türkiye’nin partisi olması gereken, 84 milyonla beraber duygu paydaşlığında bulunması gereken bir parti maalesef sürekli ayrıksı olmayı tercih ediyor. Olay meydana geldiğinde başta AK Parti olmak üzere MHP ve diğer tüm partiler kınadı. Çünkü öyle bir şey tasvip edilemez, kabul edilemez. Zaten devlet de, güvenlik güçleri de hemen devreye girerek üzerlerine düşeni yaptılar. Bundan sonrası da adliyenin işi. Dolayısıyla burada bir ve beraber olunması, provokatif olaylara karşı çıkılması gereken bir zamanda öyle bir olayı vesile kılarak, devlete çatmayı herhalde bir fırsat düşündüler. Halbuki buradaki mesele bu konuda daha fazla tedbir gerekiyorsa bunun alınması, öyle bir olayın başka bir yerde, başka şekilde gerçekleşmesinin önüne geçilmesi önemli olan. Devletin kararlılığı da bu yönde gözüküyor zaten.”

