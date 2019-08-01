0553 313 94 23

İzmir Teknoloji Üssü’nde çalışmalar hızlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Urla’da kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü’ne ilişkin müjde vererek, “Urla’da kurulacak teknoloji üssü ülkemizin bilişim ve teknoloji alanında gelişimine öncülük edecek.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:24
İzmir Teknoloji Üssü’nde çalışmalar hızlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Urla’da kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü’ne ilişkin müjde vererek, “Urla’da kurulacak teknoloji üssü ülkemizin bilişim ve teknoloji alanında gelişimine öncülük edecek. İzmir yazılımın merkezi olacak” diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit’in de katıldığı görüşmenin ardından açıklama yapan Dağ, Urla’da kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü’ne ilişkin müjde verdi. İzmir Teknoloji Üssü ile ilgili çalışmaların hızlanacağını ifade eden Dağ “Urla’da kurulacak teknoloji üssü ülkemizin bilişim ve teknoloji alanında gelişimine öncülük edecek. İzmir yazılımın merkezi olacak” dedi.



“İstihdam imkanı sağlayacak”


Geçen yıl haziran ayında geçmiş dönem Başbakanı Binali Yıldırım ve geçmiş dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün imza törenini gerçekleştirdiği İzmir Teknoloji Üssü’ne ilişkin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelen Dağ, “AK Parti her zaman AR-GE çalışmalarına büyük önem vermiştir. İktidara geldiğimiz günden itibaren AR-GE yatırımlarına ayrılan bütçe sürekli olarak artış göstermiştir. Son 10 yıla baktığımızda AR-GE çalışmalarına aktarılan miktarın milli gelire oranı yarı yarıya artmıştır. Bu alandaki çalışmalar ve yatırımlar devam etmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde Urla’da kurulacak İzmir Teknoloji Üssü ile birlikte İzmir, teknolojide öncü bir şehir haline gelecektir. İzmir Teknoloji Üssü, iş adamlarımızın ve sanayicilerimizin uzun süredir beklediği bir araştırma geliştirme merkezi olacaktır. 560 bin metrekare kapalı alanda planlanan üs, yüzlerce firmaya ev sahipliği yaparak genç ve inovatif beyinlere de büyük bir istihdam imkanı sağlayacaktır. İzmir, konumu, birikimi ve altyapısıyla böylesine kapsamlı ve büyük bir merkez için biçilmiş kaftandır. Teknoloji üssümüzün en kısa zamanda hayata geçmesine ilişkin çalışmalar hız kazanmıştır” ifadelerini kullandı.



“İzmir teknolojik gelişmede öncü olacak”


Projenin kamu-üniversite iş birliği ile faaliyete geçeceğini vurgulayan Dağ açıklamasını şu ifadelerle noktaladı: “Dünyada teknoloji, süreklilik kazanan bir gelişim göstermektedir. Özellikle 20. yüzyılın sonunda dijital teknolojide başlayan atılımlar 21. yüzyılda güçlü bir ivme kazanmış ve artık dünya, günümüz yazılım teknolojisiyle birlikte bir dijital döneme girmiş bulunmaktadır. Biz de bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, TÜBİTAK ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü birlikteliğiyle hayata geçecek olan İzmir Teknoloji Üssü’nün sunacağı katkıyla, bu dijitalleşen ve yazılımı merkeze alan sistem içerisindeki konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Kurumlarımızın güçlü işbirliğiyle ortaya çıkan teknoloji merkezi, Bakanlığımızın yerli ve yabancı yatırımcılara sunacağı katkılar ile nitelikli iş gücü potansiyelini harekete geçirecek ve ülkemize önemli bir katma değer sağlayacaktır. İzmir Teknoloji Üssü’nde araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürmek isteyen birçok firmaya çeşitli destek ve teşvik imkanları sunulacaktır. Bu kapsamlı merkezde kimya ve malzeme, bilgisayar ve elektronik, elektrikli teçhizat, sağlık bilimleri ve yazılım sektörlerinden firmalar konumlanacak ve bu noktada İzmir yazılımın merkezi olacak ve ülkemizde bilişim ve teknoloji sektörünün gelişimine öncülük edecektir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:24
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Mahir Eller” iş adamlarına tanıtıldı
    1. “Mahir Eller” iş adamlarına tanıtıldı
    2. Temiz deniz için ‘Sıfır Atık’
    3. Hac yolcuları kutsal topraklara..
    4. ABD ordusundan Avrupa'ya çıkarma..
    5. Mevsimlik tarım işçisini ailesinin..
    6. Sakarya nehir yatağı kuruyunca..
    7. "Tarımda gelir garantili modeli hayata..
    8. Dolandırıcılar Başkan Özlü’nün adını..
    9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    10. Kosovalı hacı adayları kutsal..
    11. Erken Bayram Fırsatları Modalife’ta
    12. Avustralya'nın Yeni Güney Galler..
    13. Marmarabirlik’te toplu iş sözleşmesi
    14. ABD’de doğal gaz boru hattında..
    15. Amaç Akçakoca’da turizmi canlandırmak
    16. Karaman TÜGVA İl Temsilciliği görevine..
    17. Didim'de yurt dışına çıkmaya çalışan..
    18. Prof. Dr. Emin Işık yaşamını yitirdi
    19. Adana polisi fidyecileri yakalayıp..
    20. New York borsası yükselişle açıldı
    21. Dünya'dan 6 kat büyük yaşama uygun..
    22. HSK Başkanı Yılmaz’dan, ’haber’ uyarısı
    23. Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya..
    24. Yaralı olduğu halde telefonu elinden..
    25. Bayram öncesi hız, emniyet kemeri ve..
    26. Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti
    27. CHP'lİ belediyeden skandal mobing!..
    28. Sağlıkta tasarruf toplantısı Sivas’ta..
    29. Binali Yıldırım gençlerle buluşmak..
    30. Adana'da çarpışan tır ve kamyon alev..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'