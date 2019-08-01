İzmir Teknoloji Üssü’nde çalışmalar hızlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Urla’da kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü’ne ilişkin müjde vererek, “Urla’da kurulacak teknoloji üssü ülkemizin bilişim ve teknoloji alanında gelişimine öncülük edecek. İzmir yazılımın merkezi olacak” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit’in de katıldığı görüşmenin ardından açıklama yapan Dağ, Urla’da kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü’ne ilişkin müjde verdi. İzmir Teknoloji Üssü ile ilgili çalışmaların hızlanacağını ifade eden Dağ “Urla’da kurulacak teknoloji üssü ülkemizin bilişim ve teknoloji alanında gelişimine öncülük edecek. İzmir yazılımın merkezi olacak” dedi.

“İstihdam imkanı sağlayacak”

Geçen yıl haziran ayında geçmiş dönem Başbakanı Binali Yıldırım ve geçmiş dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün imza törenini gerçekleştirdiği İzmir Teknoloji Üssü’ne ilişkin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelen Dağ, “AK Parti her zaman AR-GE çalışmalarına büyük önem vermiştir. İktidara geldiğimiz günden itibaren AR-GE yatırımlarına ayrılan bütçe sürekli olarak artış göstermiştir. Son 10 yıla baktığımızda AR-GE çalışmalarına aktarılan miktarın milli gelire oranı yarı yarıya artmıştır. Bu alandaki çalışmalar ve yatırımlar devam etmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde Urla’da kurulacak İzmir Teknoloji Üssü ile birlikte İzmir, teknolojide öncü bir şehir haline gelecektir. İzmir Teknoloji Üssü, iş adamlarımızın ve sanayicilerimizin uzun süredir beklediği bir araştırma geliştirme merkezi olacaktır. 560 bin metrekare kapalı alanda planlanan üs, yüzlerce firmaya ev sahipliği yaparak genç ve inovatif beyinlere de büyük bir istihdam imkanı sağlayacaktır. İzmir, konumu, birikimi ve altyapısıyla böylesine kapsamlı ve büyük bir merkez için biçilmiş kaftandır. Teknoloji üssümüzün en kısa zamanda hayata geçmesine ilişkin çalışmalar hız kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

“İzmir teknolojik gelişmede öncü olacak”

Projenin kamu-üniversite iş birliği ile faaliyete geçeceğini vurgulayan Dağ açıklamasını şu ifadelerle noktaladı: “Dünyada teknoloji, süreklilik kazanan bir gelişim göstermektedir. Özellikle 20. yüzyılın sonunda dijital teknolojide başlayan atılımlar 21. yüzyılda güçlü bir ivme kazanmış ve artık dünya, günümüz yazılım teknolojisiyle birlikte bir dijital döneme girmiş bulunmaktadır. Biz de bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, TÜBİTAK ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü birlikteliğiyle hayata geçecek olan İzmir Teknoloji Üssü’nün sunacağı katkıyla, bu dijitalleşen ve yazılımı merkeze alan sistem içerisindeki konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Kurumlarımızın güçlü işbirliğiyle ortaya çıkan teknoloji merkezi, Bakanlığımızın yerli ve yabancı yatırımcılara sunacağı katkılar ile nitelikli iş gücü potansiyelini harekete geçirecek ve ülkemize önemli bir katma değer sağlayacaktır. İzmir Teknoloji Üssü’nde araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürmek isteyen birçok firmaya çeşitli destek ve teşvik imkanları sunulacaktır. Bu kapsamlı merkezde kimya ve malzeme, bilgisayar ve elektronik, elektrikli teçhizat, sağlık bilimleri ve yazılım sektörlerinden firmalar konumlanacak ve bu noktada İzmir yazılımın merkezi olacak ve ülkemizde bilişim ve teknoloji sektörünün gelişimine öncülük edecektir.”